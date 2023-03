L’homme politique et le charisme

D’un constat unanime, l’homme politique en général, et le candidat en particulier doit avoir du charisme, car un candidat sans charisme, parait fade et est voué à l’échec.

Dans l’histoire des hommes politiques malgaches, deux personnages émergent du lot comme étant des leaders charismatiques incontestables : le feu Pasteur Richard Andriamanjato et le regretté nationaliste Monja Jaona.

Dans l’histoire contemporaine mondiale, citons Hitler, Gandhi, De Gaulle, John Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther King et Barack Obama etc. … pour ne citer que ceux – là.

Micheline Tanguy, coach international 30 ans d’expérience internationale en matière de développement personnel et de coaching venue, déjà 2 fois à Madagascar en 2008 et en 2011 que son expérience malgache, fut elle brève, mais enrichissante lui a fait comprendre que plusieurs personnes sont intéressées par le pouvoir politique.

En cette année 2023 d’élection présidentielle, elle a décidé de se mettre au service des hommes politiques malgaches en général et des candidats en particulier en assurant des sessions individuelles de coaching sur le thème « Développer son charisme en affaires et en Politique » on line et ces sessions se feront par whatsapp en tenant compte du décalage horaire 5h de plus à Bali puisque elle y est installée.

Rappelons que le charisme n’a rien de spécial, peut être développé par chacun de nous avec les 7 outils pour le développer. Certaines personnes en sont déjà dotées , mais n’en sont pas conscientes – d’autres ont un potentiel, mais ne le développent pas .Au candidat ou à l’homme politique de le découvrir et de l’appliquer surtout , pour faire de lui , une personne attirante , charismatique et il constatera de lui-même , le progrès qu’il aura réalisé en devenant un autre personnage, bien dans sa peau, à l’aise partout, exerçant une attirance physique et intellectuelle, avec une vision et véhiculant à la fois une image sympathique et empathique tout en maîtrisant totalement sa communication verbale et non verbale .

par Fenosoa Sitraka