ANTSIRANANA – Rentrée solennelle de l’année judiciaire

La salle d’audience de la cour d’appel d’Antsiranana était comble vendredi dernier pour accueillir la cérémonie solennelle de l’année judiciaire 2023 , en présence de nombreuses personnalités politico-administratives, la grande famille des magistrats et de la justice, parmi lesquels la garde des Sceaux, ministre de la justice Landy Mbolatiana Andriamanantenasoa.

La première était axée sur l’audience solennelle de rentrée judiciaire, occasion traditionnelle pour la grande famille de la justice de recevoir les autorités publiques, les élus, les différents chefs de service et partenaires de l‘autorité judiciaire. Ainsi, le procureur général Collette Jaojoma a saisi cette occasion pour présenter les statistiques des affaires civiles et pénales de l’année 2023 du ressort de la cour d’appel d’Antsiranana et des quatre tribunaux de première instance qui composent la juridiction d’Antsiranana , Antalaha, Ambanja, Antsiranana et Nosy Be.

Intransigeance

Suivant son intervention, sur les 6 791 affaires civiles introduites au niveau de ces tribunaux , 4 143 ont été jugées et 2 648 sont en instance . Concernant les affaires pénales, 9 766 dossiers sur les 10 297 portés en justice sont sortis et 531 en instance. L’intervenant s’est déclaré satisfait de ces résultats de sa juridiction. Puis, les présidents des tribunaux administratifs et financiers lui ont succédé pour terminer cette série de présentations des réalisations .« Cette fois nous souhaitons faire preuve d’une très grande intransigeance. Nous voulons offrir une action la plus lisible possible. Une clarté qui passera par une tolérance zéro et des réponses adaptées à chaque situation » a-t-elle évoqué. Comme il est de tradition , la rentrée a été l’occasion d’installer les nouveaux magistrats du tribunal de grande instance d’Antsira­nana. Citons le nouveau président du tribunal de première instance, Gilberto Ralaingita Randriamahavori­soa, qui remplace le président sortant Alain Patrick Andriam­bololona . Tandis que Donatien Andriatsarahary a pris ses fonctions en tant que nouveau procureur de la République du tribunal de Nosy Be . À travers cette cérémonie solennelle, les nouveaux arrivés ont découvert leur nouvel environnement, et ont été installés dans leurs fonctions respectives lors de ce moment solennel.

À entendre la lecture respective de leurs curriculums vitae très honorables, les deux nouveaux promus ne sont pas des nouveaux venus dans la justice. Quand le nouveau président du tribunal d’Antsi­ranana a pris la parole , il n’a pas manqué de faire ressortir les différents défis qui les attendent. Il a montré son dévouement au travail.

«Nous voudrions vous assurer que nous mesurons l’ampleur de la tâche et dès après cette cérémonie, nous nous mettrons à la tâche, vous pouvez compter sur notre entière disponibilité «, a-t-il affirmé .Confrontés à d‘importantes difficultés conjoncturelles, les magistrats ont rappelé dans leur réquisitoire les problèmes inhérents à leurs juridictions respectives. Et sur ce point, tous les intervenants n’ont pas mâché leurs mots affirmant qu’ils sont confrontés à un manque de moyens et d’effectifs.