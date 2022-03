Violences basées sur le genres – Des centres d’écoute et de prise en charge mis en place

Renforcer les capacités de résilience des femmes et filles face aux violences basées sur le genre (VBG). Tel est l’objectif d’un projet développé depuis avril 2021 par le Japon et le Fonds des Nations Unies pour la population.

Le projet s’intitule « Offre de services intégrés de santé sexuelle et reproductive et de prévention et d’intervention contre la violence sexiste pour les femmes et les filles les plus vulnérables de Madagascar », et est financé par le Japon pour un montant global de 591 750 dollars. Il est, notamment mis en œuvre dans trois grandes villes de Madagascar dont Antananarivo, Toamasina et Mahajanga. Il est prévu prendre fin en ce mois de mars 2022.

En attendant, on notera parmi les actions et réalisations du projet, que des centres de prise en charge intégrée ont été mis en place, dont le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap à Ampandrianomby (Antananarivo). Pour Toamasina, il y a le Centre de prise en charge des VBG, le Centre d’écoute et de conseils juridiques, et la Salle d’écoute de la Gendarmerie/Section des recherches criminelles. Tandis que le Fisa (Fianakaviana Sambatra) de Mahajanga a également bénéficié d’un Centre de prise en charge intégrée.

Tous ces centres ont été dotés en mobiliers et équipements informatiques. À noter également, la dotation en matériel roulant (deux minibus) pour la Brigade féminine de proximité de Toamasina et de Mahajanga.

Par ailleurs, une formation en fabrication de matériel adapté aux personnes en situation de handicap (fauteuils roulants, cannes blanches, …) a été dispensée. Les matières premières pour la fabrication de ce matériel ont été aussi fournies.

Dotations

Plusieurs autres dotations ont eu lieu dont des intrants et équipements médicaux de trois formations sanitaires (poupinel, lits d’hôpitaux avec matelas), des supports et matériels de sensibilisation pour les acteurs ayant reçu des formations sur les techniques de sensibilisation, d’une part et de prise en charge intégrée d’autre part. De même, des équipements de protection individuelle (EPI) ont été fournis aux services de lutte contre la Covid-19. Enfin, trente médecins référents ont été formés sur la gestion clinique des viols.

Depuis le démarrage du projet à ce jour, plus de 26 243 personnes incluant les personnes en situation de handicap ont eu accès aux informations sur les thématiques violences basées sur le genre (VBG), Santé de la Reproduction et Planification Familiale ; environ quatre mille quatre vint treize survivantes de VBG ont bénéficié d’une prise en charge au niveau des centres d’écoute et de conseils Juridiques appuyés par le projet. Plus de deux mille ont bénéficié de services gratuits liés à la maternité et à la planification familiale. Plus de deux cent femmes ont reçu des formations en activités génératrices de revenu.

La cérémonie officielle de clôture du projet s’est déroulée à Toamasina, samedi, en présence de l’ambassadeur du Japon, du représentant du Fnuap, des ministres respectifs concernés et des autorités locales dont le gouverneur de la région Atsinanana, le préfet de région et le maire de Toamasina.

On indique que les actions pour le respect des droits à la santé de la reproduction, à la planification familiale et à la protection contre toutes formes de violences basées sur le genre vont se poursuivre dans les zones du projet, sous la coordination des Directions Régionales concernées et en partenariat avec les autorités locales.