Transport aérien – Air Austral prend ses marques

Une bonne nouvelle. Lalatiana Andriantogarivo, porte-parole du gouvernement, a affirmé que d’autres compagnies aériennes seront bientôt autorisées à desservir les lignes en provenance et à destination de Madagascar. La semi-ouverture actuelle, au profit de quelques privilégiées, instaure un monopole tacite, et fait augmenter les prix des billets d’avion. Ce «commerce inéquitable» n’empêche pas les grandes manœuvres de se déployer. Air Austral, par exemple, « espère pouvoir placer des vols supplémentaires sur Madagascar. Bien qu’elle fasse partie des trois seules compagnies étrangères autorisées à opérer des vols commerciaux sur la Grande île, elle rappelle n’avoir pour l’heure des autorisations que pour deux vols par semaine dans la limite de 132 passagers par vol, entre La Réunion et Antananarivo ».

Dans un communiqué publié mercredi, la compagnie se dit prête « à positionner les vols nécessaires dès qu’elle sera autorisée à le faire». Elle indique avoir « déposé un nouveau programme de vols, incluant en priorité des fréquences supplémentaires de et vers Antananarivo ». Elle affirme avoir sollicité « la réouverture de destinations telles que Toamasina, Antsiranana ou encore Nosy Be ». Un souhait exprimé à plusieurs fois par les professionnels du tourisme de l’île aux parfums.