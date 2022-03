Télécommunications – Dix millions d’abonnés pour l’opérateur Telma

L’opérateur téléphonique Telma a organisé une soirée intitulée « Telma business customer’s meeting » vendredi dernier à Toliara. Divers chiffres ont émergé pour marquer la vie de la société.

Show. Patrick Pisal Hamida, administrateur directeur général de l’opérateur en télécommunication Telma a occupé la soirée « Telma business Customer’s meeting » organisée à Toliara. Dans une ambiance bord de plage au restaurant Marina Blue, il a fait les éloges de la société, qui atteint 18 ans de présence à Madagascar, avec chiffres à l’appui en grand écran. Il a retracé l’historique de Telma depuis 2006 jusqu’aujourd’hui. « Nous avons dépassé la barre de dix millions d’abonnés et nous entamons la plage des numéros 038 depuis le début de l’année. Telma est aujourd’hui le premier investisseur dans le domaine de la télécommunication » a-t-il annoncé.

Le DG a relaté les investissements de Telma pour la démocratisation de la téléphonie mobile et de l’internet. « 90% de la capacité internet du pays passe actuellement par Telma. Avec 10 000 km de backbone installé, les autoroutes de l’information s’améliorent » a-t-il expliqué devant un parterre d’invités aussi bien du secteur public que celui du privé. Il se positionne d’ailleurs comme un partenaire du développement aussi bien pour l’administration publique, les ONG, que les opérateurs économiques. Patrick Pisal Hamida a souligné que Telma couvre aujourd’hui 88% de la population malgache.

Offre

L’opérateur se dit être présent dans toutes les villes et toutes les routes nationales de Madagascar. Il a été indiqué qu’il assure également la connexion de près de 85% de zones enclavées.

Telma met en disponibilité la technologie 5G à Madagascar depuis 2020 bien que celle-ci n’est pas encore commercialisable. Le pays assiste à une performance de la fibre optique par des investissements importants sur les sorties internationales telles que les câbles Eassy à Toliara, Metiss à Tolagnaro, Lion à Toamasina et bientôt 2 Africa à Mahajanga. « Avec tout cela, la connexion internet à Madagascar ne devrait plus avoir de problèmes de coupure comme en 2017. Nous avons le backbone national et les boucles métropolitaines » annonce l’orateur. Il existe aujourd’hui 1 600 sites mobiles et 100 pylônes dans tout le pays opérés par Telma. Malgré le contexte pandémique, 124 sites ont pu être installés en 2021. Telma a investi 1 800 milliards ariary en 18 ans à Madagascar.

La soirée a vu la présentation des produits de Telma telles que le M’balik, le M’vola et la Telma TV. Les explications ont porté sur l’intérêt de ces produits pour les zones rurales et les zones économiques urbaines. Telma dit avoir fait un grand pas avec un projet de déploiement de call center en citant l’exemple de l’« Amazone Londres », gérée par un call center à Toamasina. Ceci grâce au développement numérique apporté par l’operateur. Enfin, « Telma business Customer’s meeting », a été une occasion de lancer le nouveau produit de l’opérateur l’ « offre fibre Family» avec 300 Go de data par mois. La soirée s’est ensuite poursuivie par des séances de B2B.