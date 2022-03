Semaine de l’industrialisation – L’État à l’écoute du secteur privé

Une semaine de dialogue public privé entièrement consacré au thème de l’Industrialisation s’ouvrira ce jour jusqu’au 1er avril au CCI à Antaninarenina.

L’objectif de ce dialogue est de discuter des solutions aux problématiques transversales qui freinent l’Industrialisation du pays telles que : l’accès à l’énergie, l’accès au financement, les problématiques de transport et de logistique, la disponibilité des ressources humaines, de même que ce qui touche aux recherches et développement fiscalité et relation avec l’administration.

Conformément aux textes c’est le Micc qui présidera le dialogue en collaboration avec l’Edbm. Le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy donnera ce matin à 9h 00 le coup d’envoi de cet événement qui verra la participation de la plupart des groupements professionnels impliqués dans l’Industrialisation du pays.