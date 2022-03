Rugby – Doppel top 20 : COSFA champion pour la troisième fois de suite

Les joueurs de COSFA ont remporté la grande finale du championnat de Madagascar élite fédéral 1 jouée au stade Makis d’Andohatapenaka hier dans un stade plein à craquer comme un œuf.

Jamais deux sans trois et mission accomplie. Sous le présence du ministre de la Jeunesse et des sports Tinoka Roberto Raharoarilala, du directeur général des sports Rosa Rakotozafy et du président de Malagasy Rugby Marcel Rakotomalala, les joueurs du club omnisport des forces armées ont triomphé face aux rugbymen de l’Union sportive d’Ankadifotsy sur la grande finale du championnat de première division élite fédéral 1 appelé aussi Doppel TOP 20 joué hier au stade de Makis d’Andohatapenaka.

Les rugbymen de Cosfa ont gagné sur le score de 39-22 contre les joueurs de l’US Ankadifotsy devant un stade plein à craquer avec en prime les fanfares des militaires. À 15 heures 15 minutes, le match a démarré avec le coup d’envoi des joueurs d’Ankady selon l’appellation des joueurs d’Ankadifotsy. Au bout d’une minute, les militaires ont obtenu un coup de pied de pénalité mais il n’est pas transformé.

En réponse, à la neuvième minute, Baina le numéro 9 n’Ankadifotsy à réussi à marquer un coup de pied de pénalité et permet à son équipe de mener au score 3-0. Cette petite piqure a réveillé les militaires et deux minutes après, Saïd le numéro 13 de Cosfa a réussi à aplatir dans l’en-but de l’USA mais l’essai n’a pas été transformé. Les militaires mènent au sore 3-5 et les joueurs d’Ankadifotsy n’arrivent plus à les inquiéter.

Aux 17 et 23 ème minutes, les militaires ont réussi à marquer deux coups de pied de pénalité et mènent de 3-11 et commencent à se détacher petit à petit. À la 26ème minute, Saïd le numéro 13 de Cosfa écopé un carton jaune et laisse son équipe à jouer en infériorité numérique. Une occasion que les joueurs d’Ankadifotsy ont su tirer profit. Haja le numéro 5 d’Ankadifotsy à marqué un essai avec la transformation de Baina (10- 11, 27ème).

Aux trente unième minutes se trouve le tournant du match lorsque Baina le numéro 9 d’Ankadifotsy a écopé un carton jaune et a quitté le terrain pendant dix minutes. Les militaires ont profité de leur surnombre et Nirina (n°11) a marqué un essai à la quarantième minute permettant à son équipe de mener 10-16 à la mi-temps.

En seconde période, les militaires ont monté leur niveau de jeu avec plus d’intensité et à chaque mêlée, ils ont largement dominé leurs adversaires. Une minute après le coup d’envoi de la seconde période, Rable (n°7) de Cosfa a marqué un nouvel essai dont Radoro (n°10) s’est chargé la transformation (10-21). Des 42-51 ème minutes, les militaires ont complètement asphyxié les joueurs d’Ankadifotsy qui semblent inexistants et le score est de 15-30 pour les militaires.

La messe est dite.

Les militaires ne font plus que gérer leur avance à partir de 62ème minute. Gogo le numéro 12 de Cosfa est le bourreau des joueurs d’Ankadifotsy car en seconde période c’est grâce à lui que la messe est dite. Il a rapporté 19 nouveaux points pour les militaires avec son essai transformé par lui-même 51’ et son drop à la 67ème minute et un coup de pied de pénalité à la 79’. En seconde période, les joueurs d’Ankadifotsy ont marqué deux essais dont un transformé par Aiko. Le score final est de 22-39 pour les militaires du Cosfa.

Cette nouvelle victoire leur permet de garder définitivement le trophée entre leurs mains pour la troisième fois consécutivement après de 2018, 2019 et 2021 (joué 2022).