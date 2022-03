Rocade Ambohitrimanjaka – Un jeune motard se tue contre une balise

Un homme, 27 ans, au guidon d’un scooter, a violemment percuté des balises en béton, sur la nouvelle rocade d’Ambohitrimanjaka, samedi. Il est décédé sur le coup.

Un violent accident qui fait froid dans le dos. Un scootériste s’est tué, samedi vers 14h30, sur la rocade ouest reliant Andohatapenaka, Ambohitri­manjaka et Andranotapahana.

Le motard, 27 ans, arrivait du centre-ville. Il portait un sac à dos bleu. Il était seul sur son deux-roues. Il roulait à tombeau ouvert, selon divers témoignages. Pendant sa folle course, il s’est subitement déporté et affalé. Il a percuté une balise en béton dressée au bord de la route, à sa droite. Le dispositif solide s’est brisé.

Le jeune a été projeté. La prochaine balise a été évitée. Puis, il a télescopé et renversé la troisième, mais n’a toujours pas été arrêté. Finalement, il a été immobilisé par une dernière balise étant droite entre ses cuisses. Il s’est retrouvé à plat ventre. Son scooter endommagé s’est couché sur la chaussée, à une cinquantaine de mètres de lui.

D’autres motocyclistes, des automobilistes, des pédaleurs et passants se sont attroupés dès qu’ils ont aperçu sa chute suivie de plusieurs tonneaux.

Alertés, des gendarmes du poste avancé d’Ambohi­bao et une équipe médicale sont venus constater de visu l’accident. Les secours ont déplacé la victime pour pouvoir bien l’ausculter. L’on s’est rendu compte qu’il ne respirait plus. D’après les observations, il a gravement été touché à la partie supérieure.

Il a entièrement été défiguré par le heurt et le frottement contre l’asphalte. Il a été reconnu grâce à sa carte d’identité nationale. Sa famille a été contactée et informée des faits, a-t-on expliqué. Le constat révèle qu’un excès de vitesse a été à l’origine du drame.

Des gendarmes du poste avancé d’Ambohitrimanjaka étaient présents sur les lieux pour assurer le service d’ordre. L’éventuelle suite de l’enquête a été confiée à la brigade de Talatamaty.

La gendarmerie et la police devraient sérieusement surveiller et arrêter les motards et automobilistes pris en excès de vitesse. Des accidents mortels s’enchaînent ces derniers jours, notamment sur les rocades. Les pilotes qui font des pointes et les adolescents en rollers sur les voies publiques présentent également un danger pour tous les usagers de la route.