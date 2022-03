Institut Français de Madagascar – Joël Rabesolo conquiert la ville des Mille avec « Belamba »

Un musicien hors pair, adoubé par chacun pour son talent, Joël Rabesolo assure un retour remarquable sur scène avec son album intitulé « Belamba ». Une belle épopée musicale qu’il promeut avec ferveur dans la capitale.

GAUCHER, une coupe afro bien affirmée et un look des plus sobres à chaque fois, le talentueux guitariste Joël Rabesolo surprend le public à chacune de ses apparitions. Contre vents et marées, malgré la pluie battante qui enveloppe la ville des Mille, ils ont ainsi été nombreux à s’être retrouvés pour profiter d’un instant mélodieux à ses côtés ce week-end.

Ses fans depuis toujours étant presque unanimes, voir Joël Rabesolo sur scène reste un privilège, alors l’apprécier dans les règles de l’art à l’Institut français de Madagascar (IFM) l’est encore plus. Onze ans, voici maintenant plus d’une décennie qu’il n’a plus frôlé cette scène mythique de la capitale où il s’est découvert. Son retour à l’IFM Analakely (ex-CCAC d’antan) dans la soirée du vendredi, se devait donc d’être exceptionnel de sa part.

Pour ce faire, quoi de mieux que d’y présenter son tout premier album intitulé « Belamba », avec à ses côtés un musicien tout aussi talentueux que lui, Toufa Loux, un véritable hommeorchestre qui apporte une énergie transcendante à chaque morceau qui compose le répertoire de la soirée. Fidèle à lui-même, Joël Rabesolo se présente à son public en lui souhaitant d’entrée un « Bon voyage ! », tout en lui laissant le soin de se laisser porter par ses mélodies.

Un ambassadeur de la musique malgache

Au-delà de ses mélodies qui transportent le public, Joël Rabesolo nous livre alors une prestation musicale qui brille aussi bien par sa poésie que son aspect un brin féerique. Les compositions qu’interprètent en communion Toufa Loux qui excelle aussi bien aux percussions, qu’aux rythmiques, à la valiha, mais aussi à la flûte et Joël Rabesolo à la guitare acoustique rendent hommage aux mélodies du terroir malgache, ainsi qu’à nos traditions. « Belamba » également le titre de l’une de ses chansons, raconte notamment l’histoire de ces peuples de la campagne malgache, ceux qui vivent dans la brousse et dont le quotidien reste bercé par la nature.

De même, les deux musiciens nous content plusieurs histoires à travers cet album, à l’instar du titre « Sampy » ou encore ce récit musical qui relate la rébellion de 1947