Coopération – La Banque mondiale réaffirme son engagement dans le secteur de l’eau

Un engagement réaffirmé. Marie-Chantal Uwanyiligira, représentante résidente de la Banque mondiale, a effectué une visite de courtoisie auprès de Fidiniavo Ravokatra, ministre de l’Eau, de l’assainissement et l’hygiène, à son bureau à Ambohijatovo Ambony, vendredi. Un tête-à-tête durant lequel la représentante de l’institution de Bretton Woods a réaffirmé l’intérêt de cette entité pour l’amélioration du secteur de l’eau dans la Grande île.

Cet intérêt est concrétisé par une enveloppe de 220 millions de dollars, actée durant une cérémonie au palais d’État d’Iavoloha, l’année dernière. «Cette enveloppe marque le retour de la Banque mondiale dans le financement des projets relatifs au secteur de l’eau après quinze ans», indique le ministre Ravokatra. Un point, également souligné par Marie Chantal Uwanyiligira.

Ce retour en force de la Banque mondiale dans l’appui au secteur de l’eau porte sur deux projets. Il y a le projet Mionjo qui consiste à booster l’accès à l’eau potable pour les habitants du grand Sud, victimes du Kere. Il y a le financement d’étude de construction d’un pipeline partant de la rivière Mandrare pour approvisionner des localités touchées par la sécheresse, mais aussi, l’amélioration de trois cent soixante-dix points d’eau dans cette partie du pays. Outre l’eau potable, le projet Mionjo veut, aussi, permettre l’accès à l’eau multiusage, notamment, pour l’agriculture et l’élevage aux foyers du Sud.

«Nous revenons aussi dans le secteur de l’eau en zone urbaine”, précise la représentante résidente de la Banque mondiale. Le deuxième volet du financement de l’institution de Bretton Woods prévoit, en effet, une amélioration en qualité et en quantité du réseau de distribution d’eau à Antananarivo et ses environs, mais également, à Mahajanga et Antsiranana.