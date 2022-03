Athlétisme – Huit sprinters retenus pour Maurice

Huit athlètes pour la Grande île. Le championnat d’Afrique senior en athlétisme, vingt-deuxième édition aura lieu du 8 au 12 juin à l’Ile Maurice. Madagascar sera au rendez-vous de cette joute continentale avec huit athlètes.

En plus de nos deux reines de piste les plus en forme du moment en la personne de Claudine Nomenjanahary, triple médaillée d’or de la dixième édition des jeux des îles de l’océan Indien de 2019 à Maurice (100m, 200m et 4 x 100 m ) et de Sidonie Fiadanantsoa qui vient de participer au championnat du monde de Belgrade en réalisant un personnal best 8’21 au 60m haies, les noms des athlètes ont été connu hier après un test à l’américaine effectué au stade d’Alarobia en présence de Dominique Raherison, Président de la Fédération malgache de l’athlétisme et du président de la ligue régionale d’Analamanga. Sur la distance de 100 m, Nantenaina Rakotoarinirina (10’’06) de TAF représentera Madagascar avec Claudine Nomenjanahary.

Cynthia Félicité issue de JST Sud Oust représentera Madagascar au 400m avec son temps de 56’’6. Zo Rakotonary participera au 100 m avec son temps de 12’’ effectué hier tandis que Bezara Robert (52’’84) de Htta Diana représentera Madagascar sur la distance de tout de piste. Patrice Remandro avec son temps de 48’’11 et Sylvain Benandro (49’’40) tous deux issus de Cosfa Analamnga.