Pétanque – Maintien du Mondial de Lausanne

Aucun report n’a été décidé jusqu’à présent, concernant le Mondial de pétanque. La FIPJP et le comité d’organisation espèrent une amélioration de la situation d’ici le mois de juillet.

Nous ne sommes sincèrement pas inquiets, annonce-t-on auprès du comité d’organisation du Mondial 2020 en triplettes constituées masculines.

L’article, paru dernièrement sur le site de la Fédé­ration Internationale de Pétanque et Jeu Provençal, balaye un éventuel report de la compétition. Cette dernière s’étalera du 16 au 19 juillet, à Lausanne, en Suisse. « Rien n’a été invalidé en juillet. On attend la date du 19 avril », peut-on lire par la suite.

Ce jour-là, les autorités locales se prononceront sur la levée ou non du confinement. De cette annonce dépendra donc la décision finale de la FIPJP et du comité d’organisation. Pour l’instant, rien ne change. En attendant cette échéance, des mesures se sont imposées, cependant.

La billetterie a été suspendue à titre provisoire. Six mille tickets ont été vendus jusqu’à présent. « Ce serait vraiment dommage de jeter l’épon­ge déjà maintenant », poursuit l’article sur le portail de la FIPJP.

Sacrée en 2016 à domicile, Madagascar avait été éliminé dès les huitièmes de finale en 2018, au Canada. À cela s’ajoute une défaite en finale du concours de tir de précision, suite à des décisions arbitrales clairement tendancieuses.

Se refaire une santé

La Grande île espère se refaire une santé en Suisse. Cette mission reviendra aux vainqueurs du championnat national des 17-18-19 avril. Si inquiétudes il devait y avoir, elles concernent surtout ce tournoi prévu à Antsirabe. Pour l’instant, la Fédération des Sports Boules Malagasy ne s’est pas encore prononcée officiellement sur un éventuel report.

Encore une fois, comme c’est le cas pour les autres disciplines, « la modification du nouveau calendrier dépendra de l’évolution de la lutte contre le coronavirus », mentionne un communiqué de la FSBM.

Le rendez-vous suisse réunira quarante-huit nations et cent quatre vingt douze boulistes. Ils s’affronteront durant quatre jours, sur les vingt-quatre terrains de la patinoire de la Vaudoise Arena.

Le comité d’organisation se veut optimiste, quant au bon déroulement de l’événement : « Nous sommes prêts… . Il nous reste encore plus de trois mois et on espère bien que d’ici-là, cette saleté de pandémie aura passé ».