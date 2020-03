Consommation – Les pâtes alimentaires en surstock

Aucun risque de pénurie. Les producteurs locaux de pâtes alimentaires Habibo Mills, Salone et Unibisc, rassurent. « Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins du marché en cette situation exceptionnelle. Nous avons augmenté notre production au maximum », réconfortent-ils face aux éventuels risques de pénurie au constat des provisions en grande masse en cette pandémie de Covid19. Du surstock est même constaté en dépôt sur certaines références et aucun retard n’est enregistré sur les commandes. « Il se peut que les clients n’aient pas adapté leurs commandes en fonction du marché et se trouvent en rupture. Mais nous sommes disposés à livrer des produits de pâtes alimentaires en urgence », précisent encore les industriels.

Même avec leur rythme actuel de vente, leur stock peut encore subvenir jusqu’en fin juin et avec une production tournant 24h sur 24, les pâtes alimentaires de marque Presto, Kaly Matsiro, spaghetti et macaroni Francia, Panzani et Rossini, tous fabriqués à Madagascar, ne risquent pas de disparaître d’aussitôt des étals.