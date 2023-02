YVETTE SYLLA – « Madagascar reste neutre dans la guerre en Ukraine»

En votant la résolution des Nations Unies intitulée « Principe à la base d’une paix globale, juste et durable en Ukraine », Madagascar a tenu à réaffirmer son souhait d’un règlement pacifique des différends. Hier, en recevant l’ambassadeur de Russie Andreev Andrey, venu lui rendre une visite de courtoisie, la ministre des Affaires étrangères Yvette Sylla a tenu à clarifier cette position à son hôte. Elle a ainsi expliqué que Madagascar a choisi d’adopter cette résolution d’une part, dans le cadre de la préservation de la paix mondiale, et d’autre part, en vue de préserver l’intérêt national et celui de la population malagasy, notamment par rapport aux conséquences socioéconomiques de ce conflit.

Malgré tout, Madagascar et la Fédération de Russie continuent d’entretenir des relations amicales basées sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté. Des relations de longue date et dont le 51ème anniversaire sera incessamment célébré. Entres autres discussions, les deux personnalités ont échangé sur des sujets touchant le renforcement de la coopération bilatérale.

Diplomatie d’ouverture

Au début de leur entretien, Andreev Andrey n’a pas omis de féliciter son hôte pour sa nomination. Pour rappel, concernant la position de Madagascar par rapport au conflit en Ukraine, le ministère des Affaires étrangères note dans son communiqué du 24 février dernier:

« Madagascar, conformément à ses valeurs, a toujours adopté une position de neutralité. Elle mène une diplomatie d’ouverture et entend encourager toute initiative favorable à la promotion et à l’avènement d’une paix globale et juste… Madagascar réaffirme son souhait d’un règlement pacifique des différends et invite toutes les parties prenantes à s’abstenir de toute action qui menace la paix mondiale. Comment atteindre les Objectifs de Developpement Durable dans un contexte d’insécurité mondiale, exacerbé par la pandémie et le changement climatique? Par ailleurs, l’évolution de la situation en Ukraine met en évidence ses impacts sur la sécurité alimentaire et énergétique mondiale, affectant directement la population malagasy par une augmentation vertigineuse des prix des biens et des produits de première nécessité. A cet égard, en vue de préserver l’intérêt national, notamment celui de la population malagasy, Madagascar estime qu’il serait opportun de saisir la présente occasion pour mettre fin aux conflits et aux crises qu’ils génèrent. Madagascar en appelle ainsi à la conscience humaine pour préserver dès maintenant la génération future ».