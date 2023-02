VOLLEYBALL – ZONE 7 – Stef’Auto sort de l’ombre, GNVB replonge

Les équipes en lice à la coupe des clubs de la zone 7 ont procédé à la troisième journée de la phase de poules hier. Une journée marquée par la victoire de Stef’Auto et la défaite de GNVB.

En dents de scie. Le club multiple champion de Madagascar chez les dames, Stef’Auto remonte la pente après sa défaite d’entrée ce dimanche face au Tampon Gecko volleyball club de La Réunion par 1-3 (25/22 23/25 17/25 17/25). Hier lors de sa deuxième rencontre, les Tamataviennes se sont imposées 3-1 contre les Mauricien­nes de Rodrigues Oranges sportif d’Amitiés, match comptant pour la troisième journée de la coupe des clubs de la zone 7, au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas. Lalah et ses coéquipières passent à l’offensive dès l’entame du match et arrachent le premier set 25/19, puis l’équipe hôte égalise (16/25).

Le club champion de la Grande île cartonne, par la suite, les deux derniers sets, 25/18 25/19. «Nous avons débarqué tard, le jour du coup d’envoi de la compétition. Par conséquent, nous n’avons pu régler les formalités que peu de temps avant notre premier match… Le comité d’organisation a exigé la signature des paperasses alors que notre président n’était pas encore là et on nous a interdit de monter sur le terrain pour nous échauffer et jouer le match» relate le coach Gildas Zafindalana.

«Nous avons failli plier bagages et quitter l’endroit, mais finalement on nous a autorisé à participer, vraiment sous tension» poursuit-il. Le lendemain, «les filles arrivaient à se concentrer et nous avons pu assurer la victoire» conclut l’entraineur. Stef’auto reste ainsi dans la course et jouera son dernier match dans le groupe C ce matin en première heure.

Entrée en lice

La deuxième équipe féminine porte-fanion du pays, le GNVB s’est incliné hier lors de son deuxième match, devant Saint-Denis Olympi­que Volleyball de La Réunion par 1-3. Les Réunionnaises ont remporté les deux premiers sets avant que les protégées de Tiana Andriami­sason arrachent le troisième. Les volleyeuses de St-Denis récupèrent par la suite le dernier set. Le GNVB a tout de même démarré la compétition avec une belle victoire de 3-1 ce samedi contre le club champion des Seychelles, formé par l’ossature de l’équipe nationale en vue des jeux des Iles.

L’unique équipe masculine, GNVB jouera son premier match ce jour contre le Volleyball club de St Denis de La Réunion après le désistement des Comoriens de Niomachoi volleyball. Quatorze équipes masculines et treize féminines réparties respectivement en quatre groupes sont engagées à cette 27e édition de la CC Zone 7. «BI’AS qui a confirmé son engagement définitif mais n’était pas venu participer est sanctionné de deux ans d’interdiction à toutes compétitions de la CAVB» a souligné le directeur technique national, Jean Honoré Razafinjatovo. La phase de groupes se poursuivra jusqu’au mercredi et les deux équipes mieux classées de chaque groupe seront qualifiées aux quarts de finale.