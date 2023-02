TOURISME – Brève escale du paquebot Coral Geographer à Mahajanga

Du nouveau pour le tourisme Boeny. Le paquebot « Coral Geographer » a fait escale au large de Mahajanga. À son bord, une centaine de touristes séniors, quatre-vingt-dix-sept exactement, de nationalité américaine et australienne ont foulé le sol majungais. Ils ont visité le lac sacré de Mangatsa, dans le district de Mahajanga 2 dans la matinée. Cette brève escale a apporté un nouvel élan pour l’économie et le secteur du tourisme ainsi que pour le secteur de l’emploi et de l’artisanat. Le bateau de croisière se rendra en Tanzanie et les passagers descendront à Zanzibar. Le dernier bateau de voyage qui a touché les côtes majungaises était Hanseatic Spirit, en février 2019. Il était revenu le 31 octobre de l’année dernière. Après avoir effectué plusieurs touchées dans la Grande île, et son court passage dans la baie de Bombetoka au début du mois de novembre 2022, il a effectué une nouvelle virée le samedi 26 novembre toujours à Mahajanga.