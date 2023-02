SANTÉ POUR TOUS – Bouchées doubles pour les soins de proximité

Pendant dix jours, une caravane médicale va offrir des soins spécialisés. Cette opération marque la célébration du 8 mars.

En marge de la célébration de la journée internationale de la femme dans la Région Analamanga, une caravane spéciale a été lancée hier au CHUJRA Anosy pour offrir des soins de proximité à la population dans la région. Il s’agit de la caravane spéciale « Sarobidy ny Aiko ». L’événement sera sous la houlette de la Première dame, Présidente de l’Association Fitia Officiel pour cette édition. Hier lors du lancement, la caravane avait débuté son trajet depuis le Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA) jusqu’à Anosiala dans le district d’Ambohidratrimo.

De nombreuses personnes se sont ruées vers les offres de soins disponibles sur place. “ Dans le cadre de l’état des lieux effectué, nous avons constaté que les soins spécialisés ne sont pas disponibles dans les zones les plus enclavées. Les quatre cliniques mobiles qui ont été dotées seront envoyées en partie dans la partie sud pour leur venir en aide”, indique le Professeur Zely Arivelo Randriamanantany, ministre de la Santé publique.

Ainsi, la caravane sillonnera trois districts et six arrondissements à savoir Ambohidratrimo, Tanà Nord et Tanà Sud à partir du 27 février au 8 mars 2023. Ce jour, elle sera présente à Avaradrano ou plus précisément sur le Terrain de la Commune Ankadikeky Ilafy. Pour le 1er mars, ce sera pour le district d’Atsimondrano sur Antanikatsaka Itaosy.

Prise en charge

Le 2 mars, le premier arrondissement sera bénéficiaire au Stade Malacam Antanimena. Tandis que le 3 mars, les cliniques mobiles seront présentes au deuxième arrondissement à Ampasanimalo. Pour les 4 mars et 5 mars, ce sera le tour du troisième arrondissement à Antanimenakely et le cinquième arrondissement au Parking Coliseum. Le 6 mars, la caravane pour le sixième arrondissement se déroulera sur le terrain Andranomena. Et pour les 7 et 8 mars, le quatrième arrondissement en bénéficiera sur l’Esplanade Palais des Sports Mahamasina.

Cette caravane médicale verra la mobilisation de dix-sept cliniques mobiles par le ministère de la Santé publique avec ses partenaires techniques et financiers tels que OMS Madagascar, l’UNFPA ou encore l’UNICEF. L’objectif est de mettre à disposition de la population malagasy des offres de soins de proximité avec les services préventifs, curatifs aux diverses maladies ainsi que des soins spécialisés. Des centaines de personnels de santé seront sur place à chaque événement.

Mis à part les dépistages de différentes maladies comme le diabète ou encore le SIDA, la tension, le dépistage du cancer du col de l’utérus , la tuberculose, le paludisme et même la Covid-19 ainsi que la malnutrition des enfants; la santé de la mère et de l’enfant sera priorisée, entre autres la grossesse et l’accouchement et la prise en charge des enfants. Il y aura également la prise en charge de la santé oculaire, auditive ainsi que la santé cardiaque, de la santé de la peau, la santé mentale. Des chirurgies de réparation des fentes labiales et l’hernie. Un counceling pour les victimes de violences basées sur le genre sera mis en place. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, des moustiquaires seront distribués aux personnes âgées et les femmes enceintes durant les visites.