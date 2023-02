RÉGION DIANA – Le nouveau gouverneur prend fonction

Record ! Deux jours après sa nomination à la tête de la région Diana, en Conseil des ministres du mercredi dernier, Taciano Rakotomanga, l’ancien secrétaire général est monté et devenu le nouveau gouverneur.

Il a été installé officiellement vendredi dernier lors d’une cérémonie de passation de services, qui s’est déroulée dans la salle de réunion de la région, dans une atmosphère de fraternité et de convivialité. Ce, en présence des autorités locales et régionales, civiles et militaires ainsi que des élus de la région et des directeurs des services régionaux, conduits par le préfet Lucien Mananjara.

Au cours de son allocution, le nouveau promu a décrit les priorités pour la gestion de la région qui suivent les objectifs définis par le Président Andry Nirina Rajoelina. Cela priorise les questions sociales des populations, la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de la région, la protection de l’environnement, la participation à la lutte contre l’insécurité …

Il a également indiqué que les recettes de la région seront améliorées, lesquelles seront gérées de manière transparente et exempte de corruption.

En tout cas, le deuxième gouverneur de la région Diana n’est pas du nouveau à cette fonction car il a déjà travaillé avec son prédécesseur, malgré leur divergence. Il connaît très bien l’administration en sa qualité d’administrateur civil de formation. En plus, il a été président de la délégation spéciale de la commune de Nosy Be.

Président de TGV

Concernant ses études, il a étudié le droit à l’Université Andrainjato de Fianarantsoa, et est spécialiste en « Droit Public et Administration des Affaires ». Le Gouverneur est également titulaire d’un Master-2 en gestion d’entreprise de l’INSCAE, 64e édition.

Il a eu de nombreuses carrières professionnelles, mais parmi tant d’autres, il a occupé le poste de «Directeur de la promotion de l’habitat et de l’équipement» au ministère des Travaux publics et des infrastructures. De plus, il a été « chef de service pré-positionnement » au sein du BNGRC.

En outre, il a été formé à Pretoria-Afrique du Sud sur «L’immigration clandestine sur le continent africain» en 2017. Il a aussi obtenu le certificat international «Mesa » (Monitoring For Environment And Security in Africa »)….

Le séjour qu’il a passé au sein de la région a révélé ses qualités. Cela pour dire qu’il maîtrise bien la situation de la région. Mais il faudrait aussi dire qu’il a pour mission de mener à bien la vision de ce dernier à faire de l’année 2023 une année de travail et de réussite. Politiquement, Taciano Rakotomanga est vice-président de TGV-Diégo depuis 2014, et également président de TGV Nosy Be depuis 2009. Et beaucoup pensent que le gouvernement actuel n’a pas fait un mauvais choix en le choisissant. Donc, c’est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.

En fait, le gouverneur entrant, a montré sa volonté de s’ouvrir à toute forme de collaboration, en assurant que s’il a été nommé à la tête de la région , c’est à cause de la confiance du président de la République.

« Conscient de la grande responsabilité qui m’attend, je tâche de ne pas pratiquer la politique exclusion. Je travaillerai avec un esprit d’ouverture et prêt à collaborer à tous ceux qui ont la volonté de développer la région », a-t-il martelé.