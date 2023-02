Quatre Mauriciens rapatriés

Louis Hemsley Lim Sik Fang, Jean Anuel Anthony Rosette, Berrbul Yash et Benzy Bondemps ont récemment été rapatriés à Maurice. En détresse dans l’océan Indien, à l’ouest de l’île Tromelin, depuis le 5 février, à cause de la panne de leur bateau de pêche, ils ont été sauvés et raccompagnés jusqu’au large d’Antsiranana par un navire cargo conteneur.