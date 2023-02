JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME – Ruée vers les cliniques mobiles

La journée internationale de la femme sera marquée cette année par les soins et consultations gratuits. Le coup d’envoi a été donné hier à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona Ampefiloha. Du 27 février au 8 mars, dix-sept cliniques mobiles vont s’approcher de la population de trois districts et de six arrondissements. Cette caravane médicale est une initiative de l’Association Fitia présidée par la première dame Mialy Rajoelina.