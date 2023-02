FOOTBALL – LIGUE 1 – Rayan offre la victoire à l’AJ Auxerre

Belle victoire. L’interna­tional malgache, Rayan Raveloson et son club en Ligue 1 enchaînent des succès. L’AJ Auxerre s’est imposée ce dimanche soir 1 à 0 contre le FC Lorient au stade Yves Allainmat du Moustoir. Ce match compte pour la 25e journée du championnat de France. Le latéral malgache a inscrit l’unique but de la victoire, un coup franc splendide bien dosé et placé au poteau opposé malgré sa glissade en frappant le ballon (58e). Classé 8e en Ligue 1, FC Lorient a quasi dominé la rencontre. Statistiquement, ce but de Rayan a été l’uni­que tir cadré de son équipe contre quatre pour l’équipe adverse. Même en possession de balle, l’AJA compte seulement 38%. Rayan Raveloson offre ainsi une deuxième victoire consécutive et fait sortir l’AJ Auxerre de la zone rouge. Douze ans plus tard, le Barea devient ainsi le premier joueur auxerrois à marquer un coup franc direct en Ligue 1 après celui de Dariusz Dudka en 2011. L’AJ Auxerre grimpe de deux marches et s’installe à la 16e place avec un cumul de 21 points. Lors de la 24e journée, les Auxer­rois ont défait les Lyonnais 2 buts à 1 il y a une semaine.