FOOTBALL – LIGUE 1 ALGÉRIE – Rakool savoure sa première victoire avec Mouloudia

Deuxième titularisation, première victoire. Après le match nul et vierge lors de sa première titularisation, Koloina Razafindranaivo alias «Rakool» avec son nouveau club Mouloudia d’Alger arrache sa première victoire. Mouloudia club d’Alger s’est imposé sur le score de 2 à 0 contre le RC Amel Riadhi Baladiat Arbaâ ce samedi soir au stade Omar Benrabah.

Une belle victoire grâce au doublé signé Ali Haron à la 56e et 86e. Après cette victoire à l’issue de la 18e journée de la ligue 1 algérienne, l’équipe de Rakool grimpe d’une marche et s’installe à la troisième place du classement avec au compteur 30 points, derrière CR Belouizdad (37 points) et CS Constantine (31 points). Le club enregistre en ce moment huit matches gagnés, six nuls et quatre perdus. Le RC Arba perd, pour sa part, une place et se trouve à la 11e marche. La bande à Rakool jouera en 19e journée ce vendredi contre le NC Magra à domicile. Ce dernier est classé neuvième et crédité de 23 points.