BASKETBALL- 3X3 – L’Alley hoop comme répétition générale

Les porte-fanions de Madagascar pour la coupe du monde cette année, entre autres les garçons U19, l’Ankoay seniors 3×3 ainsi que les seniors dames de 3×3 qui cherchent encore leur ticket pour la joute mondiale, seront les vedettes attendues à partir de vendredi lors de l’évènement de basketball appelé « Alley Hoop 3X3 » sur les terrains de basketball au stade Barea Mahamasina pour une durée de trois jours les 3, 4 et 5 mars.

À trois mois du début de la coupe du monde masculine de basketball 3×3 qui aura lieu en Autriche du 30 mai au 5 juin et à trois mois exactement de la recherche du ticket pour la qualification en coupe du monde 3X3 pour les seniors dames, les 6 et 7 mai en Israël, les deux équipes nationales de basketball 3×3 seniors hommes et dames participeront au tournoi Alley Hoop. L’objectif est d’offrir aux joueurs et joueuses des matches très intenses physiquement et techniquement par la présence de plusieurs joueurs et joueuses qui évoluent en N1A hommes et dames comme les Bila, Danz, Emmanuel, Lomario, Anysha, Taratra, Caps, Chantiah …

Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la fédération malgache de basketball, a expliqué que « les équipes nationales malgaches, trois en tout (3×3 hommes et dames, les U19 garçons) sont dans leur préparation pour la coupe du monde. Cet évènement «Alley Hoop » organisé par la Radio des jeunes (RDJ) qui aura lieu à partir de vendredi est le bienvenu pour faire une répétition générale de ce que nos porte-fanions ont acquis depuis le début de leur préparation ».

Cette préparation continue pour les joueuses et joueurs malgaches, deux fois par semaine. Ils enchainent la combinaison entre technique, tactique et physique.

Aide et contribution

Et Angelot Razafiarivony de continuer: « pour le moment, la liste des joueurs et joueuses qui iront représenter Madagascar à la coupe du monde n’est pas encore fermée définitivement. La raison en est que, ce seront les joueurs et joueuses les plus en forme et qui présenteront toutes les conditions nécessaires qui iront défendre la couleur malgache. La place n’est pas acquise d’office mais il faut la mériter car c’est l’honneur du pays qui est en jeu ».

Le président de la Fmbb Jean Michel Ramaroson dans l’émission Tanjaka de TV Plus de dimanche dernier n’a pas oublié de rappeler que le basketball 3×3 est une discipline qui réussit et facilite la participation des Malgaches aux rendez-vous mondiaux. Et Madagascar s’est déjà préparé depuis plus de 15 ans pour arriver aux résultats actuels. Il a profité de l’occasion pour parler un peu des jeux des iles de l’océan Indien de 2023, et il a donné ses remarques: « Par rapport à l’évènement de la onzième édition des JIOI de 2023 qui se joue à la maison, Madagascar est en retard coté préparation et infrastructures. L’organisation d’un tel grand évènement international exige de savoir-faire et de timing et organisation parfaite. Avec les expériences dans la gestion des grands évènements, la Fmbb et ses personnels sont prêts à apporter leur aide et leur contribution au cas où ils sont sollicités ».