ANTSIRABE II – Un mort et trois maisons incendiées

Vindicte populaire. Soupçonné de vol de bétail, un homme a été lynché par le fokonolona, dimanche, dans la commune d’Antanambao, du district d’Antsirabe II. Sa maison et deux autres, celles de ses présumés complices ont été brûlées. Ces personnes pointées du doigt d’avoir été de connivence avec lui ont pris la fuite. La femme du défunt et leurs cinq enfants ont été épargnés. Ils ont perdu tous leurs biens dans l’incendie. L’acte collectif a tiré sa source du vol d’un bœuf à Mahatsinjo. Le fokonolona a suivi les traces de pas et est tombé sur la tête du zébu. Il a poursuivi la recherche et a découvert que du sang s’est effacé devant la maison du principal suspect. Lors d’une fouille, il a retrouvé chez lui et ses voisins des viandes. Les villageois ont arrêté le chef de famille et convenu qu’ils allaient le livrer à la gendarmerie. Or, ce quidam a manifesté une vive résistance en cours de route. Il s’en est physiquement pris aux membres du comité de sécurité locale ou « quartier mobile ». Hors d’eux, les gens ont fini par le tabasser et le tuer.