ANTANANARIVO – 8,3 millions d’euros pour appuyer la sécurisation routière

Un Programme d’appui à la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) pour le développement et la mise en œuvre d’une stratégie de mobilité douce et de sécurisation routière vient d’être signé hier au ministère de l’Économie et des Finances à Antaninarenina. La ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et l’ambassadeur de France à Madagascar Arnaud Guillois ainsi que la Commune Urbaine d’Antananarivo et l’Agence Française de Développement (AFD) ont procédé à la signature de la convention de subvention. Cette subvention d’un montant de 8,6 millions d’euros, financée par l’Agence Française de Développement pour la CUA. L’appui va permettre de financer des projets dans le cadre de la sécurisation routière, entres autres l’amélioration des pistes cyclables et la circulation des piétons ainsi qu’aux alentours des écoles de la capitale. Le projet sera pour cinq ans. «On sait que 80% de la population tananarivienne sont des piétons. La dimension du côté de la rue réservée aux piétons diminue avec la présence des marchands mais également par plusieurs obstacles qui y sont présents. L’effort qui va être mené est de pouvoir donner un espace pour les pistes cyclables depuis Alarobia à Tanjombato. Il s’agit de mettre en place des panneaux aux alentours des écoles », indique Guy Razafindralambo, directeur de Cabinet de la CUA.