AMBOVOMBE-ANDROY – Antanimora-Sud demande à devenir un district

La demande a été adressée au président de la République et toutes les instances depuis 2016. Les maires des communes environnantes, les notables et les « enfants de la commune » répartis dans toute l’île et à l’étranger, redemandent à ce que le chef-lieu de la commune d’Antani­mora-Sud, situé dans le district d’Ambovombe région Androy, devienne un district qui gère huit autres communes. « Le district d’Ambovombe est trop grand pour contenir toutes les communes qui le composent. Pour mieux gérer l’administration territoriale, et dans un objectif de développement, nous proposons les communes d’Antanimora, Jafaro, Andala­tanosy, Ampamata, Imanombo, Sihanamaro, Befeno, Ambinany, Andranaivo pour composer le district d’Antanimora-Sud » soulignent les demandeurs dans une lettre adressée aux divers départements. Le groupement de ces communes a été appelé « Ambovombe B » depuis le découpage territorial en 2003. Ces communes environnantes disposent d’infrastructures de base bien qu’elles ne soient pas toutes aux normes, comme celles dont possèdent les districts de Beloha, de Bekily ou de Tsihombe. La lettre explique que « le futur district d’Antanimora-Sud » est autonome économiquement en raison de l’élevage de bovidés qui fait sa renommée depuis des générations. Des communes de cette partie nord de l’actuel district d’Ambovombe telles qu’Imanombo, Ambignany et Ampamata peuvent produire du riz. « Des présidents de la République des régimes successifs ont déjà proclamé qu’Antanimora-Sud est digne de devenir un district à part entière. Mais les paroles n’ont jamais été appliquées à la lettre» finit la lettre. La commune d’Antanimora-Sud a vu naître des hommes de renom tels que Monja Jaona, Pascal Reloha et Laha Gaston. Elle est située sur la RN13 à 203 km de Betroka et à 62km au nord d’Ambovombe. Vingt-et-une communes sont actuellement regroupées dans le district d’Ambovombe lequel s’étale sur près de 5 000 km2.