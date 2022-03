Vie du Journal – Naina nous quitte

Une triste nouvelle a endeuillé le personnel du journal samedi. Notre collaborateur Joeliniaina Ramonjamanana, dit Naina, responsable des achats, a rendu l’âme a l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona à 55 ans à l’issue d’une terrible maladie qui l’a rongé depuis quelque temps. Le journal perd ainsi un précieux collaborateur, consciencieux, dévoué et engagé. Chef Naina, comme on l’appelait affectueusement était un bourreau de travail, ne renonçant jamais devant les difficultés. Il remplaçait tous ceux qui partent en congé quel que soit leur poste. Avant cette maladie, on n’a pas retrouvé un seul bulletin de consultation dans son dossier en vingt ans de carrière. Naina sera inhumé ce jour à Ambohimangidy.