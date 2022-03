Prévention du coronavirus – Une compétition en ligne pour accélérer la vaccination

Le ministère de la Santé publique, en coopération avec la Banque mondiale lance une compétition en ligne, pour accélérer la vaccination contre le virus de Covid-19. Il fait appel aux talents des jeunes, pour promouvoir la vaccination, à travers des solutions numériques et technologiques. L’objectif de vacciner les 50% de la population, en 2023, ne risque d’être atteint que dans 10 ans, sans des nouvelles stratégies. En ce moment, seuls 4,3% de la population sont totalement vaccinées.

Ce faible taux de couverture anti-Covid risque de compromettre les efforts entrepris pour la riposte et la reprise économique sur des bases plus solides. « A travers le projet MIAROVA qu’elle finance à hauteur de 141 millions de dollars, la Banque mondiale est fortement engagée auprès du gouvernement de Madagascar pour accélérer la vaccination dans le pays et faire en sorte que les activités économiques puissent reprendre sur une base plus solide et pérenne », a souligné Idah Pswarayi-Riddihough, Directrice des opérations de la Banque mondiale pour les Comores, Madagascar, Maurice et le Mozambique.

«Et nous sommes convaincus que la technologie et le numérique peuvent aider à y arriver, c’est pour cette raison que nous soutenons cette initiative du Ministère de la Santé publique de faire appel aux jeunes pour fournir des innovations et solutions digitales en faveur de la vaccination dans le pays. », enchaine-t-elle.

Ainsi, tout jeune, seul ou en groupe, et sans limite d’âge, est invité à participer à cet Hackathom. Chaque participant devra proposer des solutions intégrant les nouvelles technologies et qui peuvent être appliquées à Madagascar, que ce soit une plateforme de regroupement des informations, une application, une plateforme d’engagement communautaire, des robots, des outils numériques etc. Le hackathon se déroulera sur un parcours d’un mois qui sera ponctué de formations en équipe et de webinaires avec divers spécialistes. Quatre équipes lauréates seront sélectionnées, financées et accompagnées pour réaliser leurs projets.