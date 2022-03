Bongolava – Formation de trente-trois coopératives par la DRICC

Développement. La conservation et la transformation des produits agricoles en abondance dans certains districts constituent une des priorités du ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy. Lors de ses déplacements, il ne cesse de rappeler qu’ « il faut que les paysans et les producteurs se regroupent dans des associations ou coopératives afin de bénéficier d’appuis dans leurs activités ». Pour le bon fonctionnement de ces groupements, le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) leur octroie des séances de formation, à travers ses directions régionales (DRICC).

Le week-end dernier, une réunion entre la DRICC de Bongolava et le directeur du Fonds de développement pour l’agriculture (FDA) s’est tenue à Tsiroanomandidy. L’union des quatre coopératives, créée par la DRICC à Ampasimpotsy dans la commune rurale de Maroharona, a assisté à cette rencontre. Durant cette rencontre, le FDA a annoncé son soutien au projet de la DRICC sur la formation de trente-trois coopératives de la région au mois d’avril. L’objectif consiste au succès de la coopérative ainsi que l’amélioration des conditions de vie des membres. La formation portera sur la gestion simplifiée, le marketing, la culture entrepreneuriale, l’éducation financière, la vie associative, le développement de projet, le lobbying, le plaidoyer… « En plus de la formation, la DRICC et la FDA travaillent ensemble pour aider techniquement l’union des coopératives, pour soutenir leur projet d’acquérir un tracteur pour leur production », selon Liva Raherison, directeur régional du MICC Bongolava. Les coopératives de la région de Bongolava sont impliquées dans la riziculture, la culture de maïs, l’élevage porcin et l’artisanat.