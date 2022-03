Ankadifotsy – Les victimes de l’effondrement tirent la sonnette d’alarme

La vie de Marcelline Raharimalala a basculé, depuis le 24 janvier. Cette nuit là, la maison dans laquelle cette femme de 85 ans a vécu pendant 68 ans, a été détruite, suite à l’effondrement d’un parking. Elle a failli y perdre la vie. Depuis, elle semble ne plus être dans son état normal, selon le témoignage de ses enfants « Elle souffre d’un trouble psychologique. », raconte son fils, Oscar Ranaivoson, samedi. Marcelline Raharimalala émet le vœu de revivre là où son mari, son fils aîné et son benjamin sont décédés. L’espoir de cette octogénaire s’amenuise, de jour en jour. « Pas plus tard qu’hier, (ndlr : vendredi), ma mère m’a dit que sa maison ne sera jamais reconstruite, même pas dans 5 ans. », rajoute Oscar Ranaivoson.

Le propriétaire du parking ayant créé l’accident, aurait, pourtant, promis de dédommager toutes les victimes de cet effondrement. Soit, deux familles endeuillées, huit propriétaires de véhicule et quatre propriétaires de maison, qui ont été détruites lors de cet effondrement. Les victimes ont créé une association : l’association des victimes du 24 janvier, pour réclamer ce qu’on leur a promis. « Une expertise a été effectuée, dans le cadre du processus de dédommagement. Un mois plus tard, le résultat de cette expertise n’est toujours pas disponible, si cela aurait dû être terminé en quinze jours. Nous souhaitons avoir ce résultat. », indique le président de l’association. Les autres victimes, membres de l’association déplorent, également, le fait qu’aucune autorité n’est venue à leur rencontre, depuis cet événement malencontreux. Samedi, ses membres ont effectué une manifestation à Ankadifotsy