Transport terrestre – Report de remise des cahiers de charges

La remise de cahier de charge des transporteurs à l’état a été reportée au 16 mars selon l’Agence de Transports terrestres.

Cette décision a été prise suite aux demandes des transporteurs dans les régions. « Suite aux intempéries et aux coupures de route, les transporteurs dans les régions ont demandé de reporter la remise des cahiers de charge. La date limite d’auparavant a été fixée le 28 février mais à cause de ces demandes, nous étions obligés de le décaler de 15 jours. Seuls les transporteurs issus d’Anta­nanarivo et de ses environs ont pu remettre leur cahier de charges jusqu’à maintenant », affirme le général Jeannot Reribake, directeur de l’Agence des transports terrestres.

Il poursuit que le cahier de charges renferme tous les règlements établis par l’Etat en terme de transport.

Les transporteurs circulant dans le pays sont censés signer ce cahier de charges. « L’absence du cahier de charges signifie que les transporteurs ne veulent pas suivre les règlements établis par l’état. C’est le contrat entre le transporteur et l’état. Nous serons obligés de ne plus délivrer des licences d’exploitation après la date limite du 16 mars », ajoute-t-il.