Taekwondo – Championnats de France : Nicolas Ragonz sacré champion en poumsé

Retour gagnant pour Ragonz. Après quelques années en stand-by, le Nantais, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, alias Ragonz, titulaire du grade de 6e dan, a fait un come-back réussi en se hissant sur la plus haute marche du podium lors des championnats de France en poumsé individuel catégorie masters 2.

Les sommets nationaux français se sont déroulés à Lille les 22 et 23 février derniers. Les sept concurrents en course dans sa catégorie avaient tous exécuté deux poumsé dont le Pyongwon et Jitae.

« J’étais plus à l’aise sur le 2e poumsé… Le niveau est très élevé car c’est une compétition qualificative pour les championnats du monde », souligne l’expatrié de Nantes. Les sommets mondiaux auront lieu au Danemark du 21 au 24 mai.

« Je suis vraiment content de ce résultat car je reviens de loin. Je n’ai pas fait de compétition pendant cinq ans à cause de la blessure de mon épaule », poursuit-il. Nicolas de Gonzague Randriamian­drisoa avait pendant des années ravi le titre de cham­pion de la région nantaise. Il compte, pour l’heure, cinq participations aux cham­pionnats du monde, de 2009 à 2013.

Sa meilleure performance sur la scène mondiale était d’avoir disputé les demi-finales des championnats du monde à Bali, Indonésie en 2013. « Maintenant, je vais me concentrer pour Danemark. J’y représenterai également la Grande île bien, grâce à la collaboration avec la Fédération malgache de taekwondo » conclut Nicolas Ragonz.