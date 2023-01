TOLIARA – Des notables demandent la réouverture de Base au Président

Les appels s’amplifient. Après les élus et les chefs fokontany de Toliara 2, ce sont les notables et les jeunes qui sont montés au créneau cette fois-ci pour réclamer la réouverture de Base Toliara, promoteur du projet d’exploitation du gisement d’ilménite de Ranobe. Ils ont tenu une réunion au jardin de la met et ont fait une déclaration commune. Mais à la différence des premiers, les notables se sont adressés directement au chef de l’Etat Andry Rajoelina pour accéder à leur demande. « Nous avons recueilli les avis au sein de la population de Toliara et avons également rencontré toutes les autorités de la région Atsimo Andrefana. Ensemble, nous souhaitons la réouverture de ce projet d’exploitation d’ilménite de Base Toliara », déclare Mana Parfait, président de la Plateforme des Notables de Toliara, également porte-parole des jeunes à l’occasion. Selon ses explications, après la fermeture de la compagnie depuis novembre 2019, les projets de développement au sein de plusieurs communes dont Tsianisiha, Ankilimalinike, Belalanda, Maromiandra et Toliara avaient également connu un coup de frein. « Base Toliara ne peut plus entreprendre et faire quelque chose sans autorisation préalable des autorités malgaches », explique Mana Parfait. « Ce projet a été pourtant un grain d’espoir pour la population et les jeunes de Toliara », poursuit-il. D’après les données de Base Resources, 4.680 emplois directs, indirects et induits seront créés dès le début de ce projet. Des centaines de jeunes ont également pu bénéficier de formations dispensées par la société dont 750 localement et 24 à Base Titanium Kenya pendant 24 mois.