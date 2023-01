TENNIS-CIRCUIT EUROPE JUNIOR TOUR – Des tournois U12 et U14 ouverts aux non Européens

Le tennis malgache à l’assaut de l’Europe. La Fédération malgache du tennis (FMT) porte à la connaissance des parents des jeunes raquettes des catégories U12 et U14 que des tournois Tennis Europe sont ouverts et accessibles à toutes les nationalités, cette année. Ce circuit est basé sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Comme il s’agit du continent européen, les circuits s’éparpillent sur plusieurs pays européens comme la Norvège, la Suède, la France, l’Allemagne ou l’Angleterre, Autriche, Répub­lique Tchèque, Italie …

L’objectif de ce circuit est de permettre aux jeunes joueurs de développer leur expérience du tennis de haut niveau. Ces tournois s’adressent à des joueurs de très bon niveau, et regroupent l’élite des pays européens et du monde entier. La plupart de ces tournois offrent l’hospitalité aux « National squads » ou équipes nationales. Pour représenter la Grande ile, toutes les raquettes malgaches jouant sous le drapeau de Madagascar sont invitées à se manifester en s’inscrivant à ces tournois U12 et U14. Ils sont invités à contacter la Fédération par mail (fmt.mada@gmail.com) afin de les signaler comme « Natio­nal Squad » et ainsi bénéficier de cet avantage.

Manque de tournoi

Dans la catégorie U12, les tournois sont ouverts aux enfants à partir de 10 ans révolus et ils peuvent être de la catégorie 1, la plus forte, et la catégorie 2. Pour les U12, il n’y a pas de classement.

Dans la catégorie U14, le tournoi est ouvert pour les 11 ans révolus. Les participants peuvent être divisés en catégorie super catégorie, catégorie 1, 2 ou 3. La super catégorie est réservée aux raquettes les plus fortes.

Le Tennis Europe Tour est un tremplin pour les jeunes raquettes des autres continents de côtoyer le haut niveau, car les meilleures raquettes mondiales se trouvent en Europe. Rafael Nadal, Grigor Dimitrov et Kim Clijsters, Justine Henin (Européens), Guillermo Coria Lleyton Hewitt, Kei Nishikori, Juan Martín Del Potro, Sania Mirza figurent parmi les grands joueurs qui sont passés par ce circuit Tennis Europe.

De l’avis de Lucas Raoily, conseiller auprès de la FMT, « ce circuit Tennis Europe à une importance capitale car les jeunes raquettes malgaches auront la chance d’affronter les meilleurs du Monde, vu le niveau du tennis européen. La participation à ce circuit compensera le manque de tournoi U12 en Afrique, aussi faut-il en profiter au maximum. Les jeunes malgaches qui évoluent en Europe pourront être pris en charge, à condition qu’ils jouent sous la bannière malgache ». On peut citer le cas de Ando Tiantsoa Ratre (alias Tia) qui a déjà représenté Madagascar à l’open international U12 du TC Boulogne-Billancourt, en France au mois de décembre.