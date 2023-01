STARTUP WEEKEND – Le projet Train’In se hisse à la première place

Le projet Train’In remporte la victoire lors du Startup Weekend Antananarivo Éducation 2023 (SWAEDU) organisé par la Startup Weekend Antananarivo Team (SWAT) et sponsorisé par l’IISS (Institut International des Sciences Sociales). La remise des prix a eu lieu dans les locaux de NextA Andranomena, partenaire de l’événement. Le Train’in est une startup qui s’engage pour le renforcement de capacité des enseignants. Le projet EmpowHer a pris la deuxième place, et le projet Kariera.mg la troisième. Les trois premiers bénéficieront d’un conseil et accompagnement venant de l’IISS, ainsi que d’une incubation à NextA. Le projet EmpowHer est, de plus, le coup de cœur du jury pour son esprit d’équipe, et bénéficiera d’une séance de coaching d’équipe avec le cabinet K4M (K’s 4 Mindshift). Après que les vingt-et-un participants ont présentés leurs idées, cinq projets ont réunis les votes pour concourir lors de cette édition. Il s’agit de Gamifieo qui est un jeu électronique d’éducation à la sexualité, Train’In, Kariera.mg qui est un réseau social d’étudiants, Rise Up qui est une formation destinée aux sans-abris et enfin, EmpowHer qui travaille dans la formation et emplois pour les femmes. La réussite d’un tel événement vient de l’appui des partenaires et sponsors. Hasina RAZAFINTSALAMA, Lead Organizer de l’évènement Startup Weekend Antananarivo Education s’est dit très satisfaite de l’évènement, et tient à remercier les partenaires et sponsors : NextA, Cabinet K’s 4 Mindshift, Ministère du développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications, MVola, ESP BIG, ISCAM, PcUpgrade, Neurone, Ikiray.