Choc d’une rare violence. Deux 4×4 se sont télescopés, jeudi vers 16 heures, sur la route nationale 2, au niveau d’Ampasimadinika. Un mort sur le coup et six blessés ont été déplorés. Un dépassement dangereux aggravé d’un excès de vitesse en plein tournant masqué, a été à l’origine du drame, selon la brigade de police de la route (BPR). Le véhicule tout-terrain venant de Vatomandry vers Toa­masina s’est risqué à doubler un camion. Il a terminé sa folle aventure contre un autre 4×4 qui venait à sa rencontre. La collision a provoqué d’importants dégâts, rendant les deux voitures hors d’usage. Le jeune au volant de celle en direction de la ville portuaire a été pris en sandwich à l’intérieur. Il est décédé sur place. Sa désincarcération a été compliquée. Six blessés dont trois graves ont été constatés. Ils ont été évacués à Toamasina. Certains d’entre eux ont été transférés à Antananarivo. Leurs 4×4 ont été déplacés du milieu de la chaussée après le constat car ils gênaient la circulation. Les automobilistes agacés par leur voyage sur une route chaotique ont tendance à rouler à tombeau ouvert une fois sur une bonne chaussée.