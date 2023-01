RN 4 – ANJIANJIA – Circulation rétablie sauf pour les poids lourds

Bonne nouvelle pour les usagers de la nationale n°4, reliant Mahajanga à Antananarivo. Les travaux de réhabilitation à Anjiajia, au PK 378+00, ont été achevés hier.

La circulation est rétablie pour les voitures légères et les tout-terrain ou 4×4 ainsi que les taxis-brousses. Aucun transbordement n’est plus utile. Mais les usagers de la route doivent suivre des recommandations strictes.

« Les véhicules 4×4 peuvent circuler librement, mais ils doivent patienter, de temps en temps, devant les déviations car des travaux sont encore en cours de réalisation. Dans les endroits où des crues sont observées, il faut attendre le retrait de l’eau pour pouvoir repartir. Quant aux taxis- brousses, les passagers devront descendre et marcher dans les déviations face aux travaux », explique le coordonnateur régional de l’Agence des transports terrestres à Mahajanga, Toky Rahaingo.

Les voyages nocturnes sont encore interdits. La circulation des petites voitures ou légères demeure déconseillée. Les poids lourds et camions ainsi que les citernes devront encore patienter et attendre l’ouverture de la route. Ils sont bloqués à Ambondromamy et ne peuvent pas rejoindre directement Mahajanga pour le moment. « Il est préférable de ne pas encore voyager sauf pour les urgences et les missions. Les voitures particulières sont surtout déconseillées car il est encore difficile de rouler sur la chaussée », avertit Toky Rahaingo.

À bon port

Hier, deux taxis-brousses de la coopérative nationale ont pu arriver sans aucun problème dans la capitale. Huit véhicules qui ont quitté la gare routière jeudi, sont arrivés à bon port à Andohatapenaka hier.

Les séries de coupure de plusieurs axes sur la RN 4 et particulièrement à Anjiajia, Bevoay et Bevilany durant une semaine a provoqué de grandes perturbations au niveau du secteur du transport national à Mahajanga. Les pertes sont inestimables, l’approvisionnement en marchandises générales et services essentiels est perturbé. Les préjudices économiques et sociaux s’élèvent à des milliards d’ariary si l’on fait le calcul.