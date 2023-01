OPPORTUNITÉS – Cent emplois à décrocher au premier Salon du numérique

Ils étaient nombreux les jeunes hier au Radisson Blu d’Ankorondrano à visiter le Zaha geek, le premier Salon du numérique, organisé par Orange Data Center.

Un rendez-vous inédit. Plein de promesses. Le premier salon des emplois du numérique à Madagascar, Zah@Geek, a ouvert ses portes hier au Radisson Blu Tana Waterfront à Ambodivona, et s’étalera sur deux jours. Organisé par Orange Digital Center (ODC) Madagascar et ses partenaires de la FrenchTech Antananarivo, le Salon rassemblera plus d’une vingtaine d’entreprises qui recrutent dans le numérique et près de 3.000 jeunes diplômés et demandeurs d’emploi. Une centaine de postes pour des profils juniors sont proposés par les entreprises exposantes afin d’être pourvus immédiatement sur le Salon.

« Ce premier Salon des emplois du numérique à Madagascar est une réponse concrète aux enjeux de la transformation numérique de Madagascar et au défi de l’emploi des jeunes Malagasy compétents en informatique. Il rassemble plus d’une vingtaine d’entreprises de tout secteur qui recrutent dans le numérique et près de 3.000 jeunes diplômés et demandeurs d’emploi autour d’une exposition et d’activités d’orientation et d’insertion professionnelles » spécifie Fréderic Débord, directeur général d’Orange Madagascar.

Sur une surface totale de près de 300m2, le salon abrite 20 stands, sur lesquels les entreprises exposantes organiseront des job dating et speed recruiting, pour pourvoir les 100 postes ouverts à une embauche immédiate. En effet, un challenge inter-entreprises sur les recrutements effectués directement sur le salon animera l’exposition : quatre prix récompenseront les entreprises qui se démarqueront, précisent les organisateurs

Plusieurs animations et activités d’orientation et d’insertion professionnelles sont également au programme, telles que des conférences thématiques sur les secteurs et métiers du numérique, des Masterclass RH, des battles de livecoding, et un hackathon de 28h non-stop.

Seul ODC

Un 5G Lab sera disponible sur le salon, afin de permettre aux visiteurs d’expérimenter la réalité virtuelle et les IOT grâce au partenariat entre Orange Madagascar et Huawei. Lieu de découverte et d’expérimentations, le 5G Lab pourra favoriser la compréhension des bénéfices et des impacts de la 5G, tout en stimulant l’innovation au sein des entreprises.

« Le salon Zah@Geek s’inscrit dans la continuité des missions poursuivies par Orange Digital Center Madagascar, notamment celui de former des milliers de jeunes Malagasy aux technologies du numérique, et d’accompagner Madagascar dans sa transformation numérique.

Depuis son déploiement il y a bientôt un an, Orange Digital Center Madagascar a formé plus de 1.600 personnes, dont 60% de femmes. 400 d’entre elles ont pu être insérées et sont donc professionnellement actives. Il s’agit du seul ODC parmi les 13 dispositifs équivalents déployés sur le continent Africain à avoir atteint cette performance, signe du dynamisme de l’équipe en place mais surtout du potentiel national en matière de transition numérique. Durant ces deux jours, 100 postes seront pourvus en direct sur le salon Zah@Geek » révèle Fréderic Débord.

Orange Digital Center réunit dans un même espace ouvert à tous, une École du code, un FabLab Solidaire, ainsi qu’un accélérateur de start-up, Orange Fab. ODC bénéficie en outre du soutien de notre fonds d’investissement, Orange Ventures Africa qui investit dans les startups les plus prometteuses de l’Orange Digital Center.

« Ce dispositif très innovant et totalement gratuit permet à tout jeune Malagasy, quel que soit sa qualification, d’apprendre à coder, d’expérimenter, de se former aux métiers de demain ou d’accélérer son projet entrepreneuriat » conclut le directeur général d’Orange Madagascar.

« Je suis plus que reconnaissante envers cette détermination, cette volonté infaillible d’Orange Madagascar à militer et à investir dans le renforcement des compétences des jeunes. Nous, dans notre département, faisons le travail décent pour les jeunes, une de nos priorités » a souligné Gabriela Vavitsara Rahantanirina, ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle dans sa prise de parole. Elle a émis le souhait que « les entreprises du secteur privé offrent davantage de contrats de travail aux jeunes et facilitent, autant se faire que peut, l’accès aux stages d’embauche. Afin d’adapter la formation aux exigences des évolutions technologiques».