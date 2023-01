MEURTRE D’UN ALLEMAND – Deux receveurs de bus et un cuisinier incarcérés

Soupçonnés du meurtre d’un homme de triple nationalité, à Mandrosoa-Ivato, le 14 janvier, deux receveurs de bus et un cuisinier sont maintenant à Tsiafahy.

Trois suspects mis en détention préventive et trois autres libérés provisoirement. Cette décision du parquet d’Antanana­rivo, rendue jeudi, donne suite à l’enquête sur le meurtre d’un homme de nationalité franco-allemande et malgache, à Mandrosoa-Ivato.

Les suspects incarcérés à Tsiafahy sont les deux présumés auteurs de l’acte, âgés de 23 et 25 ans. Tous deux sont receveurs de bus. Le troisième est le cuisinier de la victime, il a 49 ans. Un dernier coauteur est toujours en cavale, mais il est identifié.

Les deux jeunes gens se sont fait arrêter en premier par l’équipe de la police judiciaire de la compagnie d’Ambohidratrimo et la brigade de Talatamaty. Une somme de deux millions quatre cent mille ariary et un poignard, l’arme du crime, ont été retrouvés chez eux. Ils sont immédiatement passés aux aveux.

Enquête au fond

Le quadragénaire, quant à lui, a d’emblée été considéré comme témoin, mais ses explications louches et décousues ont amené les fins limiers à le suspecter. Il aurait été envoyé faire une commission par les deux autres au moment du forfait, si l’on s’en tient à son alibi.

Au cours de plus d’une semaine d’investigation, les gendarmes ont réalisé qu’un numéro de téléphone utilisé par le présumé meurtrier en fuite a été enregistré au nom d’une personne à Antsirabe. Il a donc fallu s’y rendre. Là-bas, ils ont arrêté le propriétaire du numéro et deux autres individus qui l’ont exploité.

Le mobile de l’acte reste secret car il pourrait encore y avoir une enquête au fond. Un fils non légitime du défunt figure parmi les quidams mouillés jusqu’au cou dans cette histoire.

L’assassinat monstrueux a été perpétré il y a quinze jours. Le gardien de la victime qui venait travailler le soir a alerté un capitaine qui, à son tour, a prévenu les gendarmes du secteur. Le cuisinier a déclaré être le seul témoin du meurtre de leur patron. Il a expliqué aux gendarmes qu’il a été envoyé faire des courses à Talatamaty et a découvert le crime à son retour. Les criminels l’auraient ligoté. Son employeur a été trouvé dans sa chambre, les membres attachés et la tête cachée sous une couverture bandée de ruban adhésif et de ficelle.