INONDATIONS – Le projet Produir évite le pire

Le passage du cyclone Cheneso entraine actuellement des pluies diluviennes. Antananarivo n’est pas épargnée avec de fortes précipitations qui mettent à rude épreuve ses infrastructures hydrauliques.

Les travaux de préparation en amont effectués ont permis d’atténuer les impacts de ce phénomène climatique. Les infrastructures mises en place ou réhabilitées par PRODUIR, par exemple, jouent pleinement leurs rôles actuellement. La digue de l’Ikopa et du Sisaony a été consolidée sur deux tronçons dont 3,2 km sur la rive droite. Ces infrastructures sont vitales pour la protection d’Antananarivo contre les inondations.

A cause de l’intensité des intempéries de 2022, des brèches se sont formées à divers endroits ce qui peut entraîner de graves conséquences sur Antananarivo. Par exemple, à Ambohimangidy, à Ampitatafika, la digue s’est rompue sur une cinquantaine de mètres. Devant ce danger imminent qui guette de nombreux habitants de la capitale et de ses environs, PRODUIR a décidé de procéder à des travaux d’urgence de réhabilitation de ces digues endommagées. Les travaux de réhabilitation et de comblement de brèche sur la rivière Sisaony à Ambohimangidy Ampitatafika ; sur la rivière Ankady à Ankeniheny, Tanjombato, sur le canal de drainage vers Ankady à Andoharanofotsy – by pass, le confortement et la protection du tronçon de digue Ikopa à Ankadiavo – Alasora ainsi que celui de la digue Ikopa à Antsampanana – Art Malagasy sont actuellement à pied d’œuvre.

Améliorer le drainage

En parallèle avec ces chantiers, les infrastructures commencées dans la première phase des travaux urbains en 2022 portent déjà leurs fruits, à l’instar du quartier d’Antetezana Afovoany et d’Ilanivato qui ont bénéficié de la construction et de la réhabilitation de ruelles et de passerelles, permettant aux habitants de circuler convenablement même en cas de montée des eaux.

La réhabilitation du canal C3 qui est au cœur du projet sera également mis en œuvre, à l’issue des étapes en amont qui sont impératives au lancement du curage. Ces travaux qui s’étendront sur 12km contribueront davantage à améliorer le drainage des eaux pluviales au cœur de trois arrondissements d’Antananarivo. En préalable, le site de réinstallation sera construit avec la mise en place d’un nouveau quartier à Andavamamba. Il accueillera les populations affectées par les travaux et qui ont choisi cette compensation. « La construction du site de réinstallation d’Andavamamba sera bel et bien réalisée au bénéfice des populations affectées par le projet et permettra de démarrer les travaux de curage du Canal C3 », a assuré Haja Rasolofojaona, Coordonnateur de l’UGP Produir.