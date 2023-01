FOOTBALL – CHAN – Les Barea à un pas des demi-finales

Les Barea sont en train d’écrire leur histoire. Madagascar jouera les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations des locaux contre le Mozambique, ce soir à Constantine.

Jour-J. Les Barea poursuivent leur aventure à la septième édition du Championnat d’Afrique des nations. Les hommes du sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe «Roro» affronteront en quarts de finale les Mambas mozambicains ce soir à 19 heures, heure malgache, au stade Hamlaoui de Constantine en Algérie. «Notre avantage est de jouer sur le même terrain depuis la phase de groupe, de loger dans le même hôtel, sans faire de grands déplacements comme le cas des autres équipes», réitère Roro qui vient d’être élu meilleur coach de la phase de groupe. Et l’attaquant du CFFA, Koloina Razafindranaivo, est, quant à lui, élu meilleur joueur et fait partie du onze type de la phase de groupe.

«Ces victoires sont obtenues grâce à la cohésion et à la solidarité de toute une équipe», souligne Roro. Hier soir à 19 heures, heure du match, les Barea ont tâté le terrain du stade Hamlaoui. «Nous avons focalisé notre dernière séance d’entrainement en travaillant la vivacité et la mise en place tactique, les tirs au but, les coups de pied arrêtés dont les corners…», confie l’entraineur des Barea.

Ce dernier a confirmé que les joueurs sont tous au top de leur forme. Le défenseur de l’Elgeco Plus, « Datsiry » Jean Martin Rakotonirina est rétabli de sa blessure à la cheville lors du match contre le Soudan, et a rejoint le groupe à l’entrainement depuis quelques jours. «J’ai immédiatement eu le soin nécessaire. De toute façon, la blessure n’était pas grave… Nous avons une forte chance d’aller en demi-finales. Nous vous promettons la victoire », lance Datsiry, au cours de la conférence de presse de ce jeudi soir.

Supérieur

La longue préparation d’un mois et demi a créé la cohésion et la solidarité du groupe. «C’est la première fois que l’équipe nationale a pu bénéficier d’un long regroupement continu au pays puis en Tunisie. Nous avons joué des matchs amicaux durant lesquels nous avions pu faire des réglages technique et tactique, corriger les erreurs. Nous avions su tirer des leçons, et la preuve les résultats jusqu’ici», souligne le milieu de l’Ajesaia, Rojolalaina Andriamanjato.

Psychologiquement, il faut néanmoins éviter l’excès de confiance et toujours garder les pieds sur terre en tant que Petit Poucet le plus brillant de la compétition. Sur le papier, Madagascar est supérieur. Sur les six dernières rencontres entre les deux nations, la Grande ile compte quatre victoires, un nul et une défaite en qualifications du Chan et de la Cosafa Cup entre 2017 et 2018. Mais le verdict ne sera dit qu’au terme du temps règlementaire ou même plus s’il y a prolongation et tirs au but en cas d’égalité à la fin des 90 minutes.

Quant au récent parcours des deux formations, Mada­gascar a effectué un sans-faute de deux victoires en autant de matchs tandis que le Mozambique a enregistré une victoire, un nul et une défaite contre l’Algérie. En cas de victoire face au Mozambique, Madagascar jouera la demi-finale contre le vainqueur du quart entre le Sénégal et la Mauritanie.