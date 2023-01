CYCLONE TROPICAL – Cheneso s’éloigne peu à peu des côtes Sud-ouest

À 15h hier, Cheneso se trouve à 245 Km au Nord-Ouest de Toliara. Le système apporte avec lui 90 Km/h de vent avec des rafales qui pourraient atteindre les 125 Km/h au plus proche de son centre. Cheneso se déplace vers le Sud- Sud-Est à 17km/h. La météo Madagascar a signalé que le cyclone tropical commence à s’éloigner des côtes. Ce qui implique qu’il ny aura plus de danger en termes de vent fort pour les terres habitées les plus proches et les côtes du Menabe et Atsimo- Andrefana. Néanmoins, les pluies seraient encore présentes. La vigilance bleue est encore en vigueur pour les districts de Belon’i Tsiribihina, Morondava, Manja, Morombe ary Toliara I-II. Par ailleurs, les précipitations seront encore au rendez-vous dans les régions Melaky et Atsimo Atsinanana, qui seront entre 30 à 50 mm par 24h le vendredi. La vigilance forte pluie reste encore d’actualité. Les usagers de la mer dans les côtes Nord-Ouest entre , Atsimo-Andrefana, Sud et entre Farafangana et Tolagnaro sont interdits d’aller en mer en raison des probables agitations. Ailleurs, temps commence progressivement à être sec avec possibilité d’orage pour la région Analamanga en après-midi.