CONCERT – Rija Ramanantoanina, Elsie et Kiady en Trio

Inédit. Rija Rama­nantoanina , Elsie et Kiady emmèneront les amoureux dans une belle promenade romantique dans la nuit du 10 février à l’espace Dera Tsiadana à 21h. Durant six à sept heures de concert, ces trois artistes chanteront en solo, en duo et en trio leurs célèbres chansons. Avec sa voix splendide, Elsie sera la partenaire de scène de Rija Rama­nantoanina et Kiady lors des duos. « Ce n’est pas la première fois que nous collaborons ensemble. À part les duos avec Rija Ramanantoanina et Kiady, je chanterai aussi tous mes morceaux y compris « Eo anilanao Aho », « Tiako loatra » et « Ianao no iriko », sans oublier le nouveau tube « Zatra loatra anao Aho » dont Kiady est l’auteur-compositeur » affirme Elsie, la chanteuse. Selon Gasy tsara prod l’organisateur du concert, deux cents personnes seront attendus pour le spectacle. «Le public pourra aussi profiter des belles chansons d’amour de ces stars jusqu’à l’aube» ajoute-t-il. Après ce cabaret féerique, Elsie et Kiady prévoient un grand concert sur l’une des principales scènes de la capitale.