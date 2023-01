CHAN – QUARTS DE FINALE – Victoire de l’Algérie sur penalty à la dernière minute

Match tendu et musclé. L’Algérie, pays organisateur est la première équipe à valider le ticket pour les demi-finales du championnat d’Afrique des nations. Les Fennecs ont défait de justesse et au bout du suspense les Eléphants ivoiriens sur le score de 1 but à 0 lors de la première affiche des quarts qui s’est tenue hier au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger. L’unique but de la victoire algérienne a été signé Mahious sur penalty dans les temps additionnels, après un tacle sans ballon d’un défenseur ivoirien dans la surface (92e). Les deux formations ont joué à dix avant même la pause. Le portier des Fennecs, Alexis Guendouz a été expulsé après un tacle en dehors de la surface en touchant la balle avec la main (20e). Peu après, l’arbitre mauritanien, Abdela­ziz, a pris également la décision de sifflet une faute intentionnelle d’un joueur des Oranges, donnant un coup de pied dans l’entre-jambes, vérifiée sur la VAR (33e). La rencontre a été marquée par la nette domination des Algériens qui ont fait un pressing haut durant tout le match. Les nombreuses occasions des Fennecs ont été arrêtées dans la zone défensive ivoirienne et d’autres sauvées par le portier Folly. C’était la quatrième victoire successive du pays organisateur, sur le même score 1 à 0. L’Algérie jouera la demie contre le vainqueur du match de ce soir entre le Niger et le Ghana.