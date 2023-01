CHAN – PHASE DE GROUPE – Rakool et Roro parmi «The Best»

Première participation impressionnante. L’attaquant du CFFA Koloina Razafindra­naivo alias Rakool, premier buteur malgache et homme du match lors de la rencontre inaugurale face au Ghana, deuxième buteur contre le Soudan, figure dans le onze-type de la phase de groupe de la 7e édition du Champion­nat d’Afrique des nations dédiés aux joueurs locaux, publié par le Comité d’organisation du Chan ce jeudi. Rakool a inscrit en deux matchs deux buts et a raflé deux trophées, celui de l’homme du match et celui du meilleur joueur de la phase de groupe. Le sélectionneur des Barea, Romuald Félix Rakotondrabe «Roro», ancien entraineur de l’AS Adema, champion de l’Orange Pro League en 2021, avant de prendre en main en phase finale le Dato FC Fara­fangana (2022), a été pour sa part élu meilleur coach et désigné coach du onze-type de la phase de groupe après le parcours impressionnant de ses protégés. Les Barea qui ont effectué un parcours sans faute de deux victoires en autant de matchs, en écartant les Black Galaxies du Ghana (2-1) et les Faucons de Jediane du Soudan (3-0) et se hissant par la suite en tête de poule à l’issue de la phase éliminatoire. «Je suis content car nos efforts ont été fructueux. Nous sommes reconnus par l’organisation grâce évidemment aux joueurs et au staff. L’honneur est pour toute l’équipe. Les victoires et succès sont obtenus grâce à la cohésion et la solidarité du groupe», souligne le coach Roro. De plus, Koloina Razafindranaivo et le milieu du Fosa Juniors FC, Tokinan­tenaina Olivier Randriantsi­ferana font également partie des cinq meilleurs buteurs après la phase de groupe en inscrivant chacun deux buts.