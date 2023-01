BILAN CHENESO – Les districts touchés peinent à se relever

Cheneso n’a pas seulement frappé les infrastructures routières, sanitaires ou scolaires ainsi que celles qui sont d’habitation. L’agriculture est également touchée par l’inondation dans presque tous les districts où la forte tempête tropicale est passée. Dans le dernier bilan en date du 24 janvier sur le secteur habitat et l’agriculture, le bilan est lourd. Les rizières sont complètement inondées ou ensablées. Au total, mille quatre cent soixante-dix-huit rizières ont été victimes d’inondation dans cinq régions. La région Betsiboka est la plus touchée avec près de huit cents rizières sous l’eau. Ce chiffre est indiqué dans le district de Kandreho. Dans la région Boeny, Marovoay reste principalement la première victime d’inondation, selon ce bilan provisoire. Il s’agit de quatre cents rizières touchées après les fortes pluies. Analanjirofo dans le district de Vavatenina détient près de deux cents rizières touchées. Dans la région Anala­manga, soixante-dix sont répertoriées. Les sables ont envahi les rizières dans le district de Maroantsetra avec cent cinquante rizières ensablées. Les impacts sur la production ne sont pas aussi à exclure. Jusqu’à hier à 18h30, le bilan des dégâts à la suite du passage de Cheneso s’alourdit avec vingt-quatre décès. Vingt et une personnes disparues. Le nombre de sinistrés est de soixante treize mille trois cent soixante dix sept personnes dans quinze régions. Sept mille neuf cent quatre ménages sont déplacés dans cent trente-cinq sites d’hébergement.