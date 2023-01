AMBOBOAKA – MAHAJANGA – La RN 54 route nationale transformée en marché

Plaisanterie de mauvais goût dans la capitale de Boeny ! La route nationale 54 qui mène à Amborovy, au niveau de la Jirama à Amboaboaka, est transformée en plateforme pour les marchands de rue. La ville de Mahajanga est la vitrine du tourisme à Madagascar et la première destination touristique nationale.

Depuis plusieurs jours, les marchands de légumes à feuilles et les poissonnières et autres commerçants ont investi la voie publique. Les travaux de réhabilitation de cette portion de rue sont en statuquo. Une partie des travaux est déjà terminée et, comme plus rien ne bouge sur place, des commerçants ont alors étalé leurs marchandises au beau milieu de cette nationale. Une honte pour tout le monde.

Le commandant de la police municipale, le commissaire Marcel Tsiaraso, et son équipe ont effectué une descente depuis jeudi, pour les expulser. « Des sensibilisations sont effectuées pour qu’ils partent. La route n’est pas conçue pour le commerce », déclare le commandant.

La voie des usagers de cet axe est toujours déviée vers Betamanga à Mahavoky-avaratra, depuis le mois de novembre. Des embouteillages monstres sont observés à longueur de journée entre Mahavoky-avaratra et le croisement du bloc administratif à Ampisikina.

«Ilay fito»

Le pire est que l’état de la rue à Mahavoky-atsimo, au croisement du bloc vers Tsaramandroso-ambony et dans l’autre sens vers l’hôpital manarapenitra, est totalement dégradé depuis plusieurs mois.

L’affluence du trafic des voitures et poids lourds ainsi que les charges de ces camions agressent totalement l’asphalte. Ces deux axes sont en détérioration totale à l’heure actuelle, surtout après les sept jours de pluie. Car cela fait exactement sept jours que les pluies se sont abattues sans interruption dans la région Boeny.

Hier, une belle éclaircie a enfin succédé aux intempéries dans la journée. Le beau temps est revenu, mais les séquelles laissées par ces crues restent évidentes. La région Boeny a vécu le phénomène « ilay fito » et le cyclone Cheneso a aggravé les dégâts.