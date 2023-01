ADMINISTRATION – Interruption des services numériques de la Jirama

Les services numériques de la Jirama seront interrompus, du vendredi 3 février à 18 heures jusqu’au dimanche 5 février, à minuit. Cette entreprise publique d’électricité et de services d’eau à Madagascar va basculer vers un nouveau serveur, plus sécurisé. L’intégration des données dans ce nouveau serveur nécessite l’interruption de tous les services numériques de la Jirama. Ainsi, l’e-mail, le paiement par mobile money des factures, l’utilisation de l’agence en ligne, l’achat de crédit prépayé, l’envoi de l’auto-relevé seront suspendus, durant ces dates. Les caisses dans les agences de la Jirama seront, également, fermées, durant la journée du samedi 4 février. « Nous invitons les usagers à venir aux caisses, le vendredi. », note une source auprès de la Jirama. Grâce à l’opérationnalisation des services numériques, les clients de la Jirama n’ont plus besoin de se déplacer dans les agences, pour effectuer certaines opérations, à savoir, le paiement des factures, l’envoi de l’auto-relevé, l’achat de crédit prépayé. La Jirama rassure ses clients que cette innovation vise à améliorer la qualité des services offerts à la clientèle, à faciliter la réalisation des attributions internes, à améliorer la gestion et l’accueil des clients.