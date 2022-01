Vontovorona – Ras-le- bol des étudiants contre le délestage

C’est vers la matinée que des étudiants de l’université de l’École Supérieure Poly­- technique d’Antananarivo ont manifesté à Vontovorona contre les délestages incessants dans cette partie. Les manifestants ont commencé à jeter des pierres sur les passants. Pour montrer leur colère, ils ont également barré les routes menant au campus pendant la matinée tout en empêchant les habitants de circuler normalement. «La confrontation fait partie de notre lot quotidien. On ne peut même pas cuire nos aliments. Cela survient même en cours. C’est vraiment inadmissible», se plaint un étudiant.

Des malades n’ont pas pu consulter à temps des médecins sis à Vontovorona à cause de la manifestation estudiantine. «Nous devons attendre avant de faire le pansement de ma femme qui a eu un accident en moto. Le médecin se trouve au CUR et on doit attendre que les choses se calment», déplore Georges Rakotonoelina. Comme Georges, un autre patient a été bloqué par le barrage placé par les manifestants avant de recevoir son injection.

Négociation

« Je suis un traitement depuis lundi. Je dois immédiatement aller vers le médecin qui se trouve à Vontovorona pour recevoir une dose d’injection de médicament. Malheureuse­ment, ma femme et moi sommes coincés ici depuis deux heures », indique Julien.

Le quotidien des habitants est complètement bouleversé à chaque manifestation estudiantine. Hier, par peur de représailles, les marchands ont décidé de fermer temporairement leurs commerces. «La réclamation est légitime mais ce n’est pas une raison pour déranger les habitants. On ne peut pas rentrer chez nous», crie un habitant.

Pour hier, aucune arrestation n’a eu lieu. Le lieu a été quadrillé par les forces de l’ordre. La manifestation s’est terminée sur une note plus ou moins pacifique. Par ailleurs, quelques dégâts matériels ont été recensés. « Une voiture a eu le pare-brise touché par un jet de pierre des étudiants », constate le maire d’Alakamisy Fenoarivo. Selon l’explication de ce dernier, une négociation a été effectuée avec les manifestants, notamment pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en électricité. « On nous a indiqué que la fréquence de la coupure sera réduite dans trois jours aux environs d’Anta­nanarivo. On m’a également communiqué qu’une réunion a été effectuée par les étudiants dans le campus après la journée de manifestation », souligne-t-il.