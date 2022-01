Transport Maritime Mahajanga – Des nouvelles dispositions appliquées par l’APMF

De nouvelles dispositions sont appliquées au niveau du trafic maritime depuis le début de cette semaine. En raison du passage du cyclone Ana le weekend dernier, et suite aux intempéries, les vedettes et petites embarcations sont interdites de sortie depuis lundi.

Cette mesure a apporté une certaine perturbation au niveau du trafic maritime.

Seuls les grands bacs ont été autorisés à traverser et effectuer les activités maritimes et traversées entre Mahajanga vers Katsepy pour transporter les passagers et les marchandises.

« Face à la météo mauvaise et surtout aux éventuelles montées de eaux de la Betsiboka qui se déverse dans la mer, nous avons pris cette décision pour éviter des accidents. Seuls les navires au moteur de plus de quatre vingt-dix chevaux ont pu traverser », a expliqué le nouveau Directeur de l’APMF de Mahajanga, Jacquis Georges Rainimbah.

Un triage par rapport à la puissance motrice a été réalisé. Une autorisation exceptionnelle a été délivrée à Madaba mardi matin, il a fait l’aller et retour. Les charges et marchandises ont été contrôlées après ces quatre jours d’arrêt.

L’installation de tableaumétéo au quai Orange et à Antsahabingo est également une innovation apportée par l’APMF, la semaine prochaine.

Le tableau-météo est affiché pour réglementer le mouvement des bateaux autorisés, le type de navire qui traversera vers Besalampy, Maintirano, Tambohorano, Soalala ainsi qu’à Mahajamba.

Les navires de pêche traditionnel et vedettes ne pourront pas traverser mais le cabotage national pourra partir.

Du coup, huit bateaux en activité entre Mahajanga vers ces régions sont en situation illégale. Ils ont été arraisonnés par les responsables maritimes faute de documents.

« Les exigences techniques et les normes doivent être respectées. Les bateaux sont immobilisés et les papiers dont la visite technique, l’étude de stabilité sont en cours de renouvellement », a précisé le Directeur.